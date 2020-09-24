Зеленский счел режим тишины в Донбассе хрупким и ненадежным

Президент Украины Владимир Зеленский счел установившийся в Донбассе режим тишины хрупким и ненадежным, однако уверен, что он должен продолжаться. Об этом сообщает УНИАН.

Глава государства подчеркнул, что установление мира в стране — главная задача его президентского срока и ему удалось достичь в этом направлении большого прогресса.

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Зеленский отметил, что режим прекращения огня в Донбассе длится почти два месяца, и он самый длинный с начала войны. «Да, время от времени есть попытки сорвать это перемирие, но существующая тишина, пока хрупкая и не до конца стабильная, обязательно должна продолжаться», — считает украинский лидер.

В то же время он отметил, что в процессе установления мира в Донбассе Украине нужна помощь международных партнеров, и Киев высоко ценит ее.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвинил Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.