Порошенко предложил оплачивать штрафы открывшим ответный огонь солдатам ВСУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко предложил солдатам страны, с которых взыщут штрафы за открытие ответного огня в Донбассе, оплатить их за свой счет. Об этом сообщает «Страна.ua».

Порошенко считает, что приказ о лишении премий за открытие ответного огня выставляет украинскую армию «на убой».

«Ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали», — подчеркнул Порошенко.

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Ранее стало известно, что министр обороны Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня в Донбассе. Минобороны приказало штрафовать солдат Вооруженных сил Украины за ответный огонь, а командиров — за неоправданные боевые потери.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.