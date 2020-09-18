На Украине заявили о приказе штрафовать солдат за ответный огонь в Донбассе

Главный редактор украинского сайта «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил, что министр обороны Андрей Таран дал приказ штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня в Донбассе. Сканы документов журналист выложил на своей странице в Facebook.

Минобороны приказало штрафовать солдат Вооруженных сил Украины за ответный огонь, а командиров — за неоправданные боевые потери. Бутусов заявил, что получил приказ от источников на фронте. По его словам, документ запрещает вести ответный огонь по врагу, «если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью».

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«Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и, тем более, открывать ответный огонь не нуждается в ограничениях дополнительными инструкциями — это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий», — возмутился журналист.

Он назвал приказ шагом к предательству и демонстрацией полной профессиональной неадекватности военного руководства и президента Владимира Зеленского.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт на Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.