На Украине сочли отказ от российской вакцины «спланированным уничтожением народа»

Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является спланированным уничтожением народа страны. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, чтобы выйти из ситуации с COVID-19 в стране необходимо начать вакцинацию. Политик считает, что власти Украины «обязаны вернуться к российской вакцине». «Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал депутат.

10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти не смогут использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Политик отметил, что в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет.

Российская сторона выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.