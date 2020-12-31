Украинцы потребовали от Зеленского купить российскую вакцину от коронавируса

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? «Это как холодная война» Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики

Автором петиции выступил Николай Исаев. «Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

По его словам, вакцинация должна быть бесплатной за счет государственного бюджета и благотворительности.

С 30 декабря петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения президентом.

Ранее первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, украинскому лидеру следует дать соответствующие распоряжения правительству либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у Москвы технологии для самостоятельного производства.

14 ноября президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, многие «уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.