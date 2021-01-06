Глава МВД и спикер парламента Сербии привились российской вакциной

Спикер парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает сербское издание Telegraf.

Дадич подчеркнул важность использования безопасных и эффективных вакцин для борьбы с пандемией. «Вот почему мы здесь. Цель заключалась в том, чтобы показать, что государственные чиновники участвуют в процессе вакцинации и доверяют вакцинам», — заявил политик.

Дадич сообщил журналистам, что президент Сербии Александр Вучич также привьется одной из следующих вакцин, которые поступят в Сербию. Он добавил, что не знает, будет ли это препарат китайского производства или какой-то другой.

31 декабря стало известно, что сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Представитель фармрегулятора Павел Делич заявил, что препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.