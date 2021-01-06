Украинских политиков обвинили в тайной вакцинации от коронавируса

Глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский обвинил украинских политиков в тайной вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на сайте издания.

Он утверждает, что 29 или 30 декабря чартерным рейсом на Украину завезли партию американского препарата Pfizer/BioNTech. Причем «скорее всего, ее без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата».

Далее, по его словам, вакцину доставили в клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд». «Премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов посетили клинику <...> не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины», — сказал он, добавив, что за курс из двух уколов политики платят по 2,5 тысячи евро.

Бродский уточнил, что не может привести доказательств своим словам, но предложил политикам сдать тесты на наличие антител к вирусу и в случае положительного результата подать в отставку. «Тайное вакцинирование — это их детектор совести, который "слуги" не прошли», — резюмировал он.

30 декабря 2020 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.

Ранее главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко исключил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сославшись на не пройденную третью фазу испытаний. По его словам, «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности».

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