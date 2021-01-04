На Украине начнут сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя молодежного крыла политсилы Артема Марчевского.

По его словам, председатель политсовета партии Виктор Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. «Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей», — отметил Марчевский.

Политик заявил, что партия инициирует сбор подписей на получение и производство вакцины и начнет с жителей Донецкой и Луганской областей.

Марчевский подчеркнул, что к политсиле по вопросу обеспечения вакциной регулярно обращается большое число жителей Украины. Он добавил, что граждане ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за «каких-то политических предрассудков нынешней власти».

30 декабря 2020 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.