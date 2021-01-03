На Украине рассказали о срыве контрактов по вакцине от COVID-19

Глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов рассказал о срыве контракта по вакцине от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Однако позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, так как в госпредприятии требуют банковскую гарантию на предоплату.

Материалы по теме Третья мировая волна Число жертв коронавируса растет по всему миру. Почему карантин не помогает? «Это как холодная война» Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики

«Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности, и поручил работать с рынком исключительно через Минздрав», — рассказал Жумадилов. Он добавил, что страна могла получить цену минимум на один доллар ниже финальной, если бы «Медицинские закупки Украины» вели переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика.

Жумадилов отметил, что в настоящее время Украина могла иметь уже два контракта по двум разным вакцинам. Он также подчеркнул, что сегодня для заказа российской вакцины «нет никаких рациональных оснований», поскольку имеются «более дешевые, более эффективные, надежные» препараты.

Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева.