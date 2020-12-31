На Украине заявили о возможном отказе от китайской вакцины

Украина откажется от закупки китайской вакцины компании Sinovac Biotech, если эффективность препарата будет ниже 70 процентов, либо если он не пройдет регистрацию. Об этом заявил глава госпредприятия «Медицинские закупки» Арсен Жумадилов, передает LB.ua.

«Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдет по сути автоматически, не через суд», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.

О заключении контракта на поставку китайской вакцины от коронавируса стало известно ранее 30 декабря. В офисе президента заявили, что речь идет о закупке 1,8 миллиона доз по цене 504 гривны за штуку. Сумма сделки составляет 964 миллиона гривен (2,5 миллиарда рублей).

Президент Владимир Зеленский отметил, что контракт заключен с опытным производителем вакцин, переговоры с другими надежными производителями продолжаются. Поставка не связана с механизмом COVAX, по которому Украине гарантировано получение 8 миллионов доз бесплатно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева.