Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

Украина решила закупить вакцину от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Минздрав заключил контракт о поставках препарата в максимально короткие сроки, сообщает в среду, 30 декабря, «Интерфакс — Украина».

«Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине. Речь идет о закупке 1,8 миллиона доз по цене 504 гривны за дозу», — заявили в офисе президента.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) выпускается в шприце и хранится при температуре от 2—8 градусов по Цельсию. Промежуточные результаты клинических испытаний показали эффективность препарата до 97 процентов.

В январе должно быть выдано разрешение на применение вакцины в Китае и других странах, на преквалификацию в ВОЗ она будет представлена в феврале. Первую партию препарата в количестве 700 тысяч доз поставят на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.

Президент Владимир Зеленский отметил, что контракт заключен с опытным производителем вакцин, переговоры с другими надежными производителями продолжаются. Поставка не связана с механизмом COVAX, по которому Украине гарантировано получение 8 миллионов доз бесплатно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса гибридным оружием против Киева.