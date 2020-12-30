Минздрав Украины заявил о полной готовности к вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что страна полностью готова к проведению кампании по вакцинации от коронавируса, сообщает «Страна.ua».

По его словам, Украина уже завершила все подготовительные мероприятия к масштабной кампании по иммунизации, а государство готово начать немедленную вакцинацию вне зависимости от препарата, который получит страна. «Вскоре мы уже сообщим о подписании непосредственно договоров с компаниями-производителями», — заявил министр.

Степанов добавил, что иммунизацию украинцев необходимо начать в кратчайшие сроки. Он пояснил, что основной проблемой в переговорах по вакцине является вопрос о сроках поставки препарата в страну. «Для нас очень важно как можно быстрее получить эти вакцины», — подчеркнул он.

Украина рассчитывает получить из Европы более 8 миллионов доз препарата от компании Pfizer. Размер первого транша составит около 1,2 миллиона вакцин. Кампания по иммунизации в стране будет проводиться в четыре этапа: с января по апрель, с апреля по июнь, с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года.

Ранее Степанов заявил, что власти намерены также привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР, которые имеют украинское гражданство. По его словам, в настоящий момент ведомство разрабатывает стратегию по иммунизации на «оккупированных территориях». Вакцинация, вероятно, будет проводиться в зоне конфликта, подконтрольной Киеву.