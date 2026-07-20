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12:02, 20 июля 2026Путешествия

У пары россиян конфисковали автомобиль и золотые украшения на границе Грузии

Shot: Пару россиян не выпустили из Грузии из-за подозрений в контрабанде золота
Алина Черненко

Фото: Леван Авлабрели / РИА Новости

Таможенники не выпустили семейную пару россиян из Грузии из-за подозрений в контрабанде и конфисковали у них автомобиль и золотые украшения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 16 июля 63-летний Владислав и 55-летняя Маргарита приехали на границу этой страны бывшего СССР на своем автомобиле Range Rover. Сотрудники КПП «Казбеги» обратили внимание на часы мужчины. Он пояснил, что аксессуар ему подарили на юбилей, и он везет его в Турцию, чтобы сделать ремень. После этого таможенников заинтересовала Маргарита, которая перед прохождением досмотра убрала свои золотые украшения в сумку.

В итоге у россиян конфисковали пять колец, браслет, цепочку, серьги, застежку, часы и машину стоимостью пять миллионов рублей. Сейчас соотечественники находятся в Тбилиси без права покидать Грузию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в грузинской Кахетии мужчина ворвался в гостиничный номер к двум туристкам и жестоко избил одну из них за то, что она говорила на русском языке. Женщина заявила, что вследствие удара у нее оказался сломан нос. Теперь ей требуется операция.

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