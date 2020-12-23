Названы объемы поставок вакцины от коронавируса на Украину

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал объемы поставок вакцины от коронавируса, которые страна планирует получить из Европы для борьбы с пандемией, передает ТСН.

Он отметил, что сейчас Киев находится в финальной стадии переговоров с поставщиком. В рамках первого транша страна получит 1,2 миллиона доз препарата Pfizer, всего же — более 8 миллионов. Массовая вакцинация граждан начнется уже в январе-феврале. «Первый этап — это медицинские работники, которые работают в больницах, где принимают больных коронавирусом», — сказал министр.

Материалы по теме Антивирус Конфуция Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха? «Страну снова тянут в кровавый хаос» Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?

Он добавил, что кампания по иммунизации на Украине, скорее всего, будет проводиться в четыре этапа: с января по апрель, с апреля по июнь, с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года. Этот план пока еще не утвержден министерством. Чиновник также призвал граждан не рассчитывать на появление вакцины на коммерческом рынке в ближайшие месяцы. «Очень большой спрос у компаний-производителей», — пояснил Степанов.

Ранее Степанов заявил, что власти страны намерены привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР, которые имеют украинское гражданство. По его словам, в настоящий момент ведомство разрабатывает стратегию по иммунизации на «оккупированных территориях». Вакцинация, вероятно, будет проводиться в зоне конфликта, подконтрольной Киеву.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 989 642 человека, жертвами инфекции стали 17 172 пациента. При этом Киев отказался от покупки российской вакцины «Спутник V», которую предложили направить в страну власти России.