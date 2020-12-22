Украина решила прививать от коронавируса жителей ДНР и ЛНР на своей территории

Украинские власти намерены проводить вакцинацию своих граждан, живущих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), только на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Общественные новости».

По его словам, Киев сможет эффективно организовать иммунизацию граждан только за пределами своих неконтролируемых районов. Он отметил, что во время прививочной кампании «оккупационные власти» могут перестать пропускать жителей на территорию Украины. В этом случае, страна намерена обсуждать с международными организациями возможность проведения «гуманитарной вакцинации».

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Резников подчеркнул, что все граждане, которые «оказались в заложниках» на территории самопровозглашенных республик, должны получить прививку в первую очередь. «На переговорах в ТКГ [Трехсторонней контактной группе по Донбассу] этот вопрос еще не поднимался», — добавил вице-премьер.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти страны привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР, которые имеют украинские паспорта. По его словам, сейчас ведомство разрабатывает стратегию по иммунизации на «оккупированных территориях».

Украина рассчитывает начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Киев намерен закупать европейский препарат от компании Pfizer. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей обеспечить начало поставок вакцины уже в январе. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.