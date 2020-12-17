Украина решила привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев планирует привить от коронавируса жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР иЛНР), которые имеют украинские паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас ведомство разрабатывает стратегию по вакцинации на «оккупированных территориях». Она будет включена в общий Национальный план внедрения вакцинации в республике. При этом министр отметил, что программа будет распространяться только на граждан с украинскими паспортами.

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Степанов отметил, что в регионе в первую очередь будут привиты медицинские работники, участники Операции объединенных сил в Донбассе, работники социальных служб и сотрудники интернатов. На втором этапе минздрав обеспечит препаратом пенсионеров, преподавателей и сотрудников спецслужб. «Мы планируем создать мобильные бригады по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами», — отметил министр.

Ранее Степанов заявил, что республика рассчитывает начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале 2021 года. Киев намерен закупать европейский препарат от компании Pfizer. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей обеспечить начало поставок вакцины уже в январе. От использования российской вакцины «Спутник V» власти страны отказались.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразился 931 751 человек, жертвами инфекции стали 15 996 пациентов. За минувшие сутки врачи в стране обнаружили 12 047 новых случаев заболевания COVID-19.