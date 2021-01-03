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В Раде предрекли Украине тяжелые последствия отказа от российской вакцины

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Фото: ANTON VAGANOV

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предрек Украине тяжелые последствия отказа от российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Кива резко раскритиковал решения главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко и председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого отказать в регистрации российского средства. По его словам, Ляшко и Радуцкий таким образом стараются «выслужиться» перед Вашингтоном. Депутат отметил, что «эти два афериста» в начале 2020 года продали маски из госрезерва за границу, что поставило страну под удар. Он подчеркнул, что, если на Украине начнется производство препарата «Спутник V», то у них уже не получится «выслужиться» и заработать на закупках вакцины.

Парламентарий добавил, что такие действия украинских чиновников наносят серьезный урон здравоохранению страны. Он отметил, что украинские граждане продолжат задыхаться и умирать, пока Ляшко и Радуцкий «не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!».

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины опровергли регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Главный санитарный врач страны, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сослался на то, что третья фаза испытаний препарата пока не завершена. Главный врач заявил, что «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности».

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