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Сербия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сербское Агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фармрегулятора Павла Делича.

По его словам, препарат соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.

«Создались условия, чтобы она [вакцина] использовалась для иммунизации», — сказал Делич.

Ранее «Спутник V» зарегистрировали в Аргентине. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получила разрешение на экстренное применение. Правительство этой страны подписало договор на поставку 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

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