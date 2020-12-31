В России отреагировали на данные об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг данные агентства Reuters об отказе Венгрии покупать отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Первая поставка вакцины прошла 28 декабря. В РФПИ также заявили о готовности полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. «РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — рассказали в фонде.

Как ранее сообщало агентство Reuters, главной причиной отказа стали недостаточные мощности по производству вакцин. В итоге страна планирует наладить закупки вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая.

О решении Венгрии закупить российскую вакцину впервые стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.