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В России отреагировали на данные об отказе Венгрии от вакцины «Спутник V»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг данные агентства Reuters об отказе Венгрии покупать отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Первая поставка вакцины прошла 28 декабря. В РФПИ также заявили о готовности полностью поставить всю вакцину, необходимую Венгрии в январе-марте 2021 года. «РФПИ работает с регулирующими органами над получением разрешений регулирующих органов в Венгрии», — рассказали в фонде.

Как ранее сообщало агентство Reuters, главной причиной отказа стали недостаточные мощности по производству вакцин. В итоге страна планирует наладить закупки вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая.

О решении Венгрии закупить российскую вакцину впервые стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

Предыстория: Венгрия отказалась покупать вакцину от коронавируса у России
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