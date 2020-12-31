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Венгрия отказалась покупать вакцину от коронавируса у России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Венгрия отказалась покупать вакцину от коронавируса у России, несмотря на имевшиеся договоренности. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра.

Как отмечает агентство, главной причиной такого решения стали недостаточные мощности по производству вакцин. В итоге страна планирует наладить закупки вакцины через механизмы поставок Евросоюза или напрямую из Китая.

Ранее Reuters сообщало, что в начале декабря Венгрия получила первые образцы российской вакцины «Спутник V». Позже стало известно, что в общей сложности страна получила из России 6 тысяч доз вакцины. При этом венгерская сторона признавала, что «Спутник V» производится с учетом новейших технологий и в соответствии с протоколами Всемирной организации здравоохранения.

О решении Венгрии закупить российскую вакцину впервые стало известно в конце октября. При этом в Еврокомиссии предупредили Будапешт, что в случае закупки любой из стран Евросоюза иностранной вакцины, не прошедшей сертификацию, будут приняты меры. Там отметили, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

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