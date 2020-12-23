Аргентина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

Аргентинские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает местное издание La Voz со ссылкой на минздрав страны.

Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получила разрешение на экстренное применение. Ожидается, что самолет с первой партией российской вакцины объемом в 300 тысяч доз прибудет в аргентинскую столицу 24 декабря.

Ранее в декабре правительство Аргентины подписало договор на поставку 10 миллионов доз вакцины «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

О регистрации «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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