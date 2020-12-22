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Малайзия купит российскую вакцину «Спутник V»

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Малайзии планируют приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработки Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. Его слова приводит газета The New Strait Times.

Малайзийский премьер сообщил, что правительство подписало соглашение о поставке 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca. «Правительство также находится на заключительном этапе переговоров с китайскими компаниями Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи», — заявил Яссин. По его словам, власти закупят достаточное количество вакцин у разных производителей, чтобы привить около 80 процентов населения страны.

В начале декабря посол Израиля в России Александр Бен-Цви сообщил, что Израиль планирует купить у России полтора миллиона доз вакцины «Спутник V». Дипломат отметил, что договоренность была достигнута на уровне израильской больницы «Хадасса», у которой есть филиал в Сколково.

О регистрации «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент в России также зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кроме того, в разработке находится третий препарат, над ним работает центр имени Чумакова.

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