Президент Аргентины получит дозу российской вакцины от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной от коронавируса и не сомневается в качестве препарата. Он сделал такое заявление на фоне договора с РФ на поставку более 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает Bloomberg.

«В Аргентине многие сомневаются в возможностях российской науки (...) Я буду первым, кто сделает прививку — сделаю раньше всех, чтобы никто ее не боялся», — заявил Фернандес в телевизионном выступлении.

Массовое вакцинирование аргентинцев российским препаратом запланировано на январь и февраль 2021 года. Сообщается, что Аргентина также закупит вакцины и у других стран.

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