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Президент Аргентины получит дозу российской вакцины от коронавируса

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Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
Фото: Esteban Collazo / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьется российской вакциной от коронавируса и не сомневается в качестве препарата. Он сделал такое заявление на фоне договора с РФ на поставку более 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает Bloomberg.

«В Аргентине многие сомневаются в возможностях российской науки (...) Я буду первым, кто сделает прививку — сделаю раньше всех, чтобы никто ее не боялся», — заявил Фернандес в телевизионном выступлении.

Массовое вакцинирование аргентинцев российским препаратом запланировано на январь и февраль 2021 года. Сообщается, что Аргентина также закупит вакцины и у других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп решил начать поставлять в другие страны американскую вакцину от COVID-19 только после того, как все желающие американцы будут привиты от коронавируса.

2 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался прививаться от коронавируса SARS-CoV-2 первым, в приоритетном порядке. Он переболел COVID-19 весной этого года и вернулся к исполнению своих обязанностей спустя месяц после заражения.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.

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