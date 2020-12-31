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Доктор Мясников объяснил необходимость прививки от COVID для пожилых людей

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Фото: YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему считает вакцинацию людей пожилого возраста от COVID-19 необходимой. В интервью телеканалу Deutsche Welle он пояснил, что вакцина предотвращает тяжелое течение болезни, с которым чаще всего сталкиваются именно пожилые люди.

«Мы ставим вакцину молодым людям с надеждой создать коллективный иммунитет и прервать цепочку заражений. 98 процентов жертв COVID находятся в возрасте 75 плюс. Мы же надеемся вакциной предотвратить тяжелое течение болезни и смерти. Ведь умирают в основном с онкологией, диабетом, ожирением, проблемами легких», — сказал Мясников.

Складывается двоякая ситуация, отмечает врач: с одной стороны, таким людям вакцина нужна больше остальных, с другой — у них уже нарушен иммунитет. «Значит, скорее всего, мы столкнемся с некоторыми проблемами, начав их массово вакцинировать. Но лично у меня нет пессимистических ожиданий», — заключил доктор.

Мясников объяснил, почему люди скептически относятся к вакцинированию от коронавируса. «Отвечу абсолютно честно, ведь изначально я и сам был против вакцинации. Мне казалось, что это может быть рискованно из-за суперкоротких сроков, в которые разрабатывается препарат», — начал он. Разработку таких препаратов в столько короткие сроки он назвал триумфом мировой науки.

Телеведущий говорит, что не понимает упреков именно в сторону российской вакцины. Такие же претензии можно предъявить и другим странам, разрабатывающим вакцину от COVID. «У всех один постулат: участвуют около 40 тысяч испытуемых. На замечание: "ваша вакцина не готова", могу только ответить — "а ваша"?» — отметил главврач Московской городской клинической больницы № 71.

26 декабря Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. В министерстве заявили, что безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.

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