Журналист испытал российскую вакцину от коронавируса и поделился впечатлениями

Российский журналист испытал вакцину от коронавируса «Спутник V» и назвал процедуру «легкой и безболезненной». Своими впечатлениями он поделился в материале для «Московского комсомольца».

Как отметил корреспондент, записаться на вакцинацию в Москве оказалось «так же просто, как на прием к терапевту в районную поликлинику» — посредством ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы).

Перед процедурой сотрудники поликлиники проводят осмотр пациента: измеряют давление, смотрят горло и спрашивают, нет ли у человека симптомов ОРВИ и аллергических реакций. Затем ему выдают специальную памятку, где написано о возможных побочных действиях прививки — боли и покраснении в месте укола.

«Вакцинация оказалась самым безболезненным уколом в моей жизни. Делай раз: медсестра достает из заморозочного бокса дозу вакцины и одновременно спрашивает, в какое плечо лучше колоть. <...> Делай два: набирает инсулиновый шприц из старомодного стеклянного флакончика. <...> Делай три: легкое прикосновение к плечу — и… Доктор, это все?» — рассказал корреспондент.

После этого, добавил он, ему посоветовали полчаса посидеть в коридоре — на случай, если ухудшится самочувствие, а затем записаться на повторный укол. Как пояснил журналист, прививка делается в два этапа с интервалом в три недели — впрочем, антитела начинают появляться уже после первой процедуры.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил объявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для жителей столицы старше 60 лет. По его словам, возможность привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» пожилым людям одобрил Минздрав России.