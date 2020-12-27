Президент Абхазии заразился коронавирусом

Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом и лечится амбулаторно. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Болезнь протекает в легкой форме. [Он] чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно», — указано в сообщении.

Уточняется, что президент ушел на самоизоляцию, однако продолжит работать дистанционно.

22 декабря Бжания в интервью каналу RT назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в республике. Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз российского препарата «Спутник V». Прививать им отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале 2021 года. В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии вакцины «до реализации полных потребностей».

Бжазия также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Абхазия вернула коронавирусные ограничения на своей территории после открытия границ для граждан РФ. В частности, в стране были запрещены все массовые мероприятия, в том числе развлекательные и спортивные. Коронавирусом в Абхазии с начала пандемии заразились более семи тысяч человек, жертвами инфекции стали более 100 пациентов.