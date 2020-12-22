Названы сроки начала вакцинации от коронавируса в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу RT назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в республике. Видеозапись разговора доступна на YouTube.

Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз российского препарата «Спутник V». Прививать им отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале 2021 года. В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии вакцины «до реализации полных потребностей».

Бжазия также поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Он назвал эту поддержку серьезным и важным подспорьем для республики и отметил, что только в российском военном госпитале на территории страны трудятся более 100 российских врачей, которые принимают граждан с положительными анализами на COVID-19.

Ранее Абхазия вернула коронавирусные ограничения на своей территории после открытия границ для граждан РФ. В частности, в стране были запрещены все массовые мероприятия, в том числе развлекательные и спортивные. Коронавирусом в Абхазии с начала пандемии заразились более семи тысяч человек, жертвами инфекции стали более 100 пациентов.