В Абхазии сообщили о попытке изнасилования российского врача

Посольство России в Абхазии и правоохранительные органы Абхазии проверяют информацию о возможной попытке изнасилования российского врача, которая приехала в республику в составе группы российских медиков для оказания помощи абхазским коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в одном из абхазских Telegram-каналов появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района якобы попытался изнасиловать врача из России и что девушка уже обратилась в российское посольство в Абхазии.

Однако пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что никаких обращений в связи с подобным инцидентом к ним не поступало. В пресс-службе генпрокуратуры Абхазии также заявили, что заявление о попытке изнасилования в правоохранительные органы не поступало.

18 сентября сообщалось, что власти Абхазии вернули ограничения на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса после открытия внешних границ для российских туристов. Это в том числе касается спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных событий.