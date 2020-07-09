Российского врача посадили за изнасилования несовершеннолетних пациенток

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении сотрудника медицинского центра «Ювента» Армена Оганесяна, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетних пациенток. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью.

Как уточняет «Фонтанка», Оганесян, работающий в клинике анестезиологом, насиловал подростков, которые приходили в себя после наркоза в палатах. Суд признал доказанными два изнасилования и четыре эпизода насильственных действий сексуального характера.

В пользу одной из потерпевших с врача взыскали 70 000 рублей в счет возмещения морального вреда.

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