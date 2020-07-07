Девушка с серебряными волосами и в черном платье оказалась маньяком-насильником

В Лондоне арестовали маньяка-насильника, оказавшегося замаскированным под девушку в черном платье с серебряными волосами. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает The Mirror.

По данным следствия, в сентябре 2019 года 30-летний Марк Браун заметил несовершеннолетнюю девушку из окна своей квартиры. Затем он переоделся в черное платье и кожаную куртку, а также надел серебряный парик, чтобы выскочить незамеченным из дома и побежать за жертвой.

По словам полицейских, девушка не понимала, что ее грозятся изнасиловать, пока преступник не положил руку на ее плечо. Она хотела посмотреть на человека, но не смогла вовремя обернуться, поскольку Браун в этот же момент повалил ее на пол и начал насиловать. Потерпевшая пыталась сопротивляться, кричать и пинать мужчину. Девушка смогла открыть глаза только после того, как Браун бросил ее и побежал прочь.

Позже подросток рассказала следствию, что запомнила длинные серебряные волосы нападавшего. По информации издания, первоначально Браун опровергал свою причастность к этой истории и говорил, что приобретал парик с серебряными волосами на костюмированную вечеринку и что «давным-давно выбросил его». При этом его виновность смогли доказать по записям с камер видеонаблюдения.

Во время судебного заседания Брауну избрали меру пресечения в виде ареста, а окончательное решение по делу объявят 14 августа. Уточняется, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за сексуальные преступления. Кроме того, ему было запрещено выходить из квартиры после 22:00 и до 8:00 утра.

«Браун опасный преступник. Я рад, что присяжные согласились с неопровержимыми доказательствами, которые мы собрали против него», — рассказал детектив Гиаш Уддин. Он также поблагодарил потерпевшую за сотрудничество со следствием. «Я надеюсь, что арест Брауна хотя бы немного поможет ей утешиться после случившегося», — добавил он.

6 февраля сообщалось, что жительница китайского городского уезда Цзиньшань отпугнула ворвавшегося к ней в дом насильника и грабителя, сказав ему, что недавно вернулась из Уханя и больна коронавирусом. Услышав ее слова, нападавший убежал. Позже выяснилось, что он украл телефон и 3,08 тысячи юаней (27,6 тысячи рублей) наличными.

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