Мужчина изнасиловал девушку во время поездки с женой на поезде

Мужчину приговорили к шести годам тюремного заключения за изнасилование девушки в поезде. Об этом сообщает газета The Independent.

В декабре 2018 года Тимоти Дэвис (Timothy Davies) направлялся с женой на поезде в свой родной город Рамсгит, Англия. Ночью во время поездки одной из пассажирок стало плохо. Дэвис проводил девушку в туалет, запер ее и изнасиловал. Его жена три раза стучала в дверь с целью предупредить мужа, что поезд приближается к нужной им станции. В ответ он говорил, что девушке нужна его помощь.

Позже Дэвис с женой вышли на станции Рамсгит. Жертва, пожелавшая сохранить анонимность, вернулась домой и рассказала о произошедшем семье. Власти изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в поезде, и задержали насильника. На допросе Британской транспортной полиции Дэвис утверждал, что половой акт произошел по обоюдному желанию и жертва получила удовольствие.

7 февраля Дэвиса приговорили к шести годам тюрьмы. «Это было чудовищное нападение. О том, что это произошло по обоюдному согласию, не может быть и речи», — заключил детектив Британской транспортной полиции Марк Фармер (Marc Farmer).

В прошлом году сообщалось, что в американском штате Массачусетс мужчина, который провел 30 лет за решеткой из-за ложного обвинения в изнасиловании, снова оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании. По словам жертвы, он угостил ее наркотиками, а затем воспользовался ее бессознательным состоянием.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!