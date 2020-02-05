Мужчина проехал 143 километра ради секса со школьницей

Житель американского штата Флорида Клейтон Колборн (Clayton Colborn) проехал 143 километра ради секса со школьницей, с которой общался через приложение для знакомств. Об этом сообщило издание WFTV9.

По его данным, 28-летний мужчина представился другим именем и сказал 13-летней девочке, что ему 16 лет. Они договорились встретиться в городе Окои в парке, куда Колборн ехал полтора часа. Позже он рассказал полиции, что отправился так далеко, чтобы никто не мог его опознать.

Колборна обвинили в трех эпизодах непристойного поведения и оскорбления действием, а также двух эпизодах непристойного общения с ребенком через интернет, его держат под арестом с залогом. Полиция предполагает, что девочка может быть не единственной жертвой насильника.

В декабре 2019 года в поселке Владимиро-Александровское Приморского края 14-летняя школьница смогла отбиться от насильника с помощью сумки. Неизвестный преследовал ее по пути с учебы домой, а затем начал хватать за руки. Она начала отбиваться и громко кричать, чем спугнула маньяка. Позже 21-летний подозреваемый пришел в отдел полиции, написал явку с повинной и признался, что хотел изнасиловать девочку. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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