Российская школьница сумкой отбилась от насильника

В поселке Владимиро-Александровское Приморского края 14-летняя школьница отбилась от насильника при помощи сумки. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 14-летнюю школьницу, которая возвращалась домой с учебы, преследовал неизвестный, затем он начал хватать ее за руки. Девочка стала отбиваться и громко кричать, нападавший убежал.

Позже 21-летний гражданин пришел в отдел полиции, написал явку с повинной и признался, что хотел изнасиловать школьницу. По предварительным данным, при нападении он находился в состоянии алкогольного опьянения.

18 декабря стало известно, что многодетный отец из деревни Химози под Гатчиной в Ленинградской области Андрей Бофт, которого заподозрили в насилии над дочерью, отказался признать свою вину.

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