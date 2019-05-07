Мужчина по ошибке отсидел 30 лет за изнасилование, вышел и изнасиловал женщину

В американском штате Массачусетс мужчина, который провел 30 лет за решеткой из-за ложного обвинения в изнасиловании, снова оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает британское издание Metro.

50-летний Джордж Перро в 1985 году был приговорен к пожизненному заключению за избиение и изнасилование 78-летней женщины в Спрингфилде, штат Массачусетс. Мужчина уже был обвинен в совершении нескольких краж со взломом, поэтому полицейские были уверены, что это он совершил преступление.

Однако потерпевшая не смогла опознать Перро как своего насильника и отметила, что он совершенно не похож на того, кто вломился в ее дом. Женщину признали неспособной давать показания из-за ее преклонного возраста. Перро письменно признался в содеянном, однако его юрист утверждал, что обвиняемый в этот момент находился под действием наркотиков и страдал от недосыпа. Суд в 1992 году снова признал Перро виновным.

На протяжении 30 лет его делом занималась коллегия адвокатов, которая смогла доказать, что суд вынес мужчине ошибочный приговор, так как показания экспертов-криминалистов были неверными. После освобождения Перро стал героем различных статей и репортажей.

Однако в январе 2019 года мужчину снова арестовали в городе Лоуренс. Прохожий обнаружил его и женщину, которые находились в бессознательном состоянии на тротуаре и вызвал полицию. Когда полицейские попытались привести Перро в чувство, он начал сопротивляться, после чего получил несколько ударов дубинкой.

По словам жертвы, Перро угостил ее наркотиками, а затем воспользовался ее бессознательным состоянием и изнасиловал. Он отказался признавать свою вину. Окружной суд города Лоуренс признал его виновным и отправил дело в Верховный суд округа Эссекс.

Перро также отказывается признавать себя виновным в преступлении 34-летней давности и в данный момент подает в суд на город Спрингфилд за незаконный арест и судебное преследование.

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