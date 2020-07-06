Обвиненным в изнасиловании модели фотографом Феллини и Бродского занялись в СКР

Следователи начали проверку по заявлению девушки, которая сообщила об изнасиловании в квартире в центре Москвы. Об этом в понедельник, 6 июля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, девушка уже опрошена, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как ранее сообщало издание Baza, девушка является моделью; в минувшее воскресенье, 5 июля, она обратилась в полицию Пресненского района Москвы и заявила, что стала жертвой изнасилования известным фотографом Сергеем Берменьевым.

По словам девушки, автор портретов Федерико Феллини, Джека Николсона, Дэвида Боуи, Иосифа Бродского, Габриэля Гарсии Маркеса и других известных людей проводил ночной кастинг в квартире на Зоологической улице. Девушка утверждает, что Берменьев после изнасилования постриг ей волосы, сжег их, дал десять тысяч рублей и отправил на такси домой.

Как уточняет Telegram-канал «112», модель пригласила на съемку девушка, представившаяся ассистенткой Берменьева. Со слов пострадавшей сообщается, что фотограф предложил модели выпить, отвел ее в спальню и изнасиловал. А на следующий день он связался с девушкой, чтобы узнать, как она себя чувствует.

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