Российская модель обвинила автора портретов Феллини и Бродского в изнасиловании

Российская модель заявила в полиции Пресненского района Москвы об изнасиловании известным фотографом Сергеем Берменьевым. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

По ее словам, автор портретов Федерико Феллини, Джека Николсона, Дэвида Боуи, Иосифа Бродского, Габриэля Гарсии Маркеса и других известных людей проводил ночной кастинг в квартире на Зоологической улице. Девушка утверждает, что Берменьев после изнасилования постриг ей волосы, сжег их, дал 10 тысяч рублей и отправил на такси домой.

Сообщается, что никакие следственные действия в настоящий момент не проводились. Сотрудники полиции пока не допрашивали Берменьева.

Как сообщает Telegram-канал «112», модель пригласила на съемку девушка, представившаяся ассистенткой Берменьева. Со слов пострадавшей сообщается, что фотограф предложил модели выпить, отвел ее в спальню и изнасиловал. Уточняется, что на следующий день он связался с девушкой, чтобы узнать, как она себя чувствует.

В июне бывшая российская модель, экоактивистка и феминистка Александра Шугай обвинила немецкого диджея в изнасиловании. Она рассказала, что в октябре 2019 года в Новосибирск приехал диджей Данила Купцов (его имя было изменено), который долгое время проживает в Германии. Феминистка познакомилась с ним в соцсетях и договорилась о встрече, чтобы обсудить работу.

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