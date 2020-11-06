Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования российского врача в Абхазии

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил, что попытка изнасилования российского врача, которая приехала в республику в составе группы медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости.

«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей (...) не имело места», — опроверг обвинения российский дипломат. Он добавил, что эту информацию подтвердили сотрудники госпиталя и руководство администрации президента.

Ранее сообщалось, что в одном из абхазских Telegram-каналов появилась информация о том, что замглавы администрации Гудаутского района попытался изнасиловать врача из России. Отмечалось, что девушка якобы обратилась в российское посольство в Абхазии, но его пресс-секретарь Денис Лавриков сообщил, что никаких обращений в связи с подобным инцидентом к ним не поступало. В пресс-службе генпрокуратуры Абхазии также отметили, что заявление о попытке изнасилования в правоохранительные органы не поступало.

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