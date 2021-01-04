Раскрыто самочувствие заразившегося коронавирусом президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания, заразившийся в конце декабря коронавирусом, чувствует себя хорошо. Его состояние раскрыл РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.

По его словам, у Бжании не проявилось никаких осложнений. В настоящее время он находится в своей резиденции и получает необходимое лечение. Президент продолжает работать удаленно, уточнил он. «Надеемся, что по завершении предусмотренного санитарными нормами срока он выйдет на работу в администрацию президента в свой служебный кабинет», — заключил собеседник агентства.

27 декабря стало известно, что Бжания заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Болезнь протекает в легкой форме. Он проходит курс лечения проходит амбулаторно.

Ранее президент Абхазии назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в республике. Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз российского препарата «Спутник V». Прививать им отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале 2021 года. В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии вакцины «до реализации полных потребностей».

Общее число зараженных коронавирусом в Абхазии составляет 9049, из них 6726 выздоровели, а 128 пациентов скончались.