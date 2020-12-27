Собянин объявил о записи на вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для жителей столицы старше 60 лет. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Собянин напомнил, что Минздрав одобрил возможность привиться от коронавируса вакциной «Спутник V» пожилым людям. «Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь», — написал он.

Ранее Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. По словам министра Михаила Мурашко, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщал директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, собранные результаты не хуже тех, что были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.