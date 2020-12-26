«Спутник V» показал эффективность свыше 90 процентов для людей старше 60 лет

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность свыше 90 процентов для людей старше 60 лет. Соответствующие данные раскрыты в Twitter-аккаунте препарата в субботу, 26 декабря.

«"Спутник V" также дает полную защиту от тяжелых случаев заболевания для этой и других возрастных групп», — указано в сообщении.

Ранее 26 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что ведомство одобрило применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. По его словам, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.

21 декабря Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что не прививается из-за возрастных ограничений, которые есть у вакцины, но сделает это «как только это станет возможным».