Российский регион обязал прибывающих сдавать тесты на коронавирус

Власти Бурятии обязали прибывающих в республику самолетами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска сдавать тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте правительства российского региона.

Новое правило связано с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оно будет действовать до 20 января. Пройти лабораторное тестирование можно будет бесплатно. Сдать тест должны как россияне, так и иностранцы и лица без гражданства.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, зв Бурятии было выявлено 26 675 новых случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровело 24 055 человек, скончались 606 пациентов.