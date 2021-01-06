В России за последние сутки скончались еще 445 пациентов с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии количество летальных исходов достигло 59 951. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Помимо этого, в 84 регионах страны выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зафиксировано Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097). Меньше всего — в Тыве (24), Еврейской автономной области (15) и Ненецком автономном округе (1).

Общее число зараженных в России с начала пандемии составило 3 308 601. За все время выздоровело 2 685 723 пациентов с подтвержденным диагнозом.