Сексолог описал последствия COVID-19 для интимной жизни

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik описал последствия COVID-19 для интимной жизни.

Специалист отметил, что восстановление после коронавируса может повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни. При этом длительность восстановления после перенесенной инфекции зависит от степени тяжести недуга.

При обширном поражении легких реабилитация может затянуться и на полгода, что, скорее всего, может ухудшить интимные отношения на этот срок, подчеркнул врач. Однако в случае, если пациент перенес коронавирус достаточно легко, это все равно может повлиять на сексуальное здоровье и потребует времени для восстановления сосудов.

Специалист со ссылкой на ряд исследований заявил о том, что коронавирус неблагоприятно воздействует в том числе на репродуктивную систему. «Для мужчин это может быть чревато ухудшениями эректильной функции. Может пострадать и его продуктивной потенциал», — сказал сексолог.

По словам врача, влияние коронавируса на репродуктивную функцию еще предстоит оценить, однако на сегодняшний день уже есть данные о негативном влиянии COVID-19 и на выработку тестостерона.

Ранее внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава профессор Лейла Адамян заявила, что пока не существует доказательств того, что перенесенный COVID-19 способен вызвать бесплодие у мужчин. Врач также отметила, что в отношении женщин перенесенный коронавирус не несет рисков для будущей беременности.