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В Минздраве оценили вероятность бесплодия у мужчин после COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пока не существует доказательств того, что перенесенный COVID-19 способен вызвать бесплодие у мужчин. Вероятность такого осложнения оценила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава профессор Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», — сказала она.

Врач отметила, что в отношении женщин перенесенный коронавирус не несет рисков для будущей беременности. Осложнения могут возникнуть только на фоне воспалительного синдрома и общего тяжелого состояния.

Пока нельзя окончательно утверждать, что такого не может произойти, потому что человечество знакомо с новым вирусом меньше года, добавила Адамян. Мировые ученые планируют детально изучить все особенности влияния инфекции на репродуктивную систему человека.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин говорил, что осложнения после COVID-19 у мужчин могут негативно сказаться на здоровье потомства. В связи с этим он указал на замеченное учеными ухудшение качества спермы, отметив, что были случаи, когда фиксировалась утрата участка хромосомы.

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