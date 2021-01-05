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В России выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за минувшие сутки выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом — с начала пандемии его выявили у 3 284 384 человек. Об этом во вторник, 5 января, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

24 246
случаев коронавируса
выявлено в России за последние сутки

Новые заражения обнаружили в 84 регионах страны. Больше всего их выявили в Москве (4842), Санкт-Петербурге (3649) и Московской области (1131). Меньше всего — в Тыве (20), Еврейской автономной области (17) и Чукотском автономном округе (7).

За последние сутки выявлено 518 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 59 506 человек.

Оперштаб также сообщил о выявлении 22 632 выздоровлений. За все время этот показатель составил 2 662 668.

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