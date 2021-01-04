Путин поручил выдавать привитым от коронавируса документ для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся от коронавируса, особых сертификатов и их международном признании, сообщается на сайте Кремля. Предполагается, что эти документы могут быть использованы для въезда и выезда за рубеж, а также пересечения границ иностранных государств.

Ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце декабря появление соответствующего документа, ставшего известным, как паспорт вакцинированного или «ковид-паспорт», анонсировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сервис по выдаче данных сертификатов, по его словам, заработал с 1 января на базе системы госуслуг.

В России неоднократно поднималась тема введения «ковид-паспортов» для вакцинированных от коронавируса. Данную идею одобрял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который говорил, что это «совершенно правильная вещь». В то же время в комитете Госдумы по охране здоровья выступали против инициативы, также ее критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По последним данным, прививку от коронавируса получили более 800 тысяч российских граждан.