Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, обстановка «пока еще неоднозначно стабильная». При этом она отметила, что распространение инфекции зимой будет зависеть от того, как себя будут вести россияне во время новогодних праздников. В связи с этим Попова порекомендовала отказаться от больших застолий и провести каникулы на свежем воздухе.

30 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. При этом он отметил, что власти фиксируют снижение числа «активно болеющих» примерно на 4 процента.

Мурашко добавил, что во всех регионах страны заданы единые правила по борьбе с инфекцией, хотя факторы ее распространения везде разные.