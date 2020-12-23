Роспотребнадзор объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

В России наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, рост заболеваемости замедляется. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в среду, 23 декабря.

«В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр», — сказала глава службы, подчеркнув, что в России суточная заболеваемость в несколько раз ниже, чем в других странах.

Попова уточнила, что коэффициент распространения инфекции меньше единицы в 77 субъектах страны. «Это еще один шаг знак, что эпидемиологическая ситуация улучшается», — отметила глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем она признала, что в некоторых регионах показатели заболеваемости остаются высокими. «Это, например, Краснодарский край, это Татарстан и другие регионы. И есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких немного», — уточнила Попова, подчеркнув, что в этих регионах необходимо принимать особые меры.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России. Она добавила, что естественный прирост численности населения сейчас наблюдается в 11 российских регионах.