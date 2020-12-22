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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России остается хрупкой. Так ее оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве. Ее слова передает ТАСС.

Попова заявила, что баланс зависит от необходимости соблюдения противоэпидемических требований и тщательности следования им в субъектах федерации.

Ранее Попова заявила, что в России наметилась тенденция общей стабилизации ситуации с коронавирусом. При это, по ее словам, в четырех регионах она остается сложной. Речь идет о Крыме, Чукотке, Владимирской и Астраханской областях — в них наблюдается продолжающийся рост заражаемости.

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 158 человек, умер 561. С начала пандемии в стране зафиксировано 2 906 503 заражения, 2 319 520 выздоровлений, 51 912 летальных исходов.

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