Попова назвала четыре региона России с самой сложной ситуацией по коронавирусу

Самая сложная ситуация по коронавирусу складывается в четырех регионах России. Их назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, передает РИА Новости.

По словам Поповой, речь идет о Крыме, Чукотке, Владимирской и Астраханской областях. Она объяснила, что субъекты находятся в стадии продолжающегося роста заражаемости.

При этом Попова указала, что в России наметились общие признаки стабилизации ситуации. По ее словам, на прошлой неделе среднесуточный показатель заболеваемости составлял 18,9 процента, на предыдущей — 18,8. Попова уточнила, что темпы прироста за последние семь дней снизились до 1.

За последние сутки в России выявили 28 776 новых случаев коронавируса, 24 158 выздоровления и 561 летальный исход. С начала пандемии в стране зафиксировано 2 906 503 заражений, 2 319 520 выздоровлений, умерли 51 912 пациентов.